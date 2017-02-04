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Рогозин: "Почта России" проявляет интерес к транспортному самолету Ил-112В

Экономика и бизнес
4 февраля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, февраля. /ТАСС
Первый опытный образец Ил-112В будет готов до конца февраля, сообщили в Воронежском акционерном авиастроительном обществе
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МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. "Почта России" заинтересована в легком транспортном самолете Ил-112В. Об этом сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

В пятницу, 3 февраля, пресс-служба Воронежского акционерного авиастроительного общество (ВАСО), где собирается самолет, сообщила о начале этапа окончательной сборки первого самолета Ил-112В. "На ВАСО завершена стыковка крыла с фюзеляжем легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, первый опытный образец поступил в цех окончательной сборки", - сообщили на предприятии. Планер первого опытного образца Ил-112В будет готов до конца февраля.

Новый российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В создается по государственному контракту на проведение опытно-конструкторских работ, заключенному между Министерством обороны РФ и ОАО "Ил". Легкий транспортник с максимальной нагрузкой до 5 тонн предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Ил-112В должен заменить турбовинтовые самолеты Ан-26 и Ан-24.

Первый полет нового Ил-112В должен состояться 1 июля 2017 года. По словам директора программы Ил-112В в ОАО "Ил" Дмитрия Савельева, только Военно-космическим силам РФ требуется 35 таких самолетов. Производственные мощности ВАСО позволяют собирать до 12 машин в год.

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