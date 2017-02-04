Китай рекомендовал США изменить "несправедливое" решение о повышении пошлин на сталь

ПЕКИН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Министерство коммерции КНР выразило разочарование в связи с "несправедливым" решением правительства США повысить пошлины на импортируемую из Китая сталь и рекомендовало изменить его. Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении китайского ведомства.

"Китай разочарован решениями о повышении заградительных пошлин на китайскую сталелитейную продукцию и ставит под сомнение объективность методов проведения разбирательств", - заявил официальный представитель ведомства Ван Хэцзюнь. "США следует исправить несправедливое решение", - добавил он и обвинил американскую сторону в нарушении правил ВТО.

Китайская сторона выступила с резкой реакцией в адрес США после того, как Вашингтон объявил, что антидемпинговые пошлины будут повышены с 63,86% до 76,64%.