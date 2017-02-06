Курс евро на Московской бирже опустился ниже 63 руб. впервые с 16 января

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Курс евро на торгах Московской биржи снизился на 60 копеек и составил 62,98 руб., свидетельствуют данные биржи. Таким образом, курс евро опустился ниже отметки 63 руб. впервые с 16 января 2017 года, однако позднее евро отыграл снижение и вернулся к росту. По состоянию на 11:00 мск курс европейской валюты составил 63,08 руб.

Вместе с тем, курс доллара на Московской бирже снизился на 28 копеек и составил 58,68 руб.