"Ъ": тайская CP Group намерена приобрести Останкинский мясокомбинат

Компания CP Foods, являющаяся подразделением тайского конгломерата CP Group (Charoen Pokphand Group), ведет переговоры о приобретении Останкинского мясокомбината (ОМПК). Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения сделки и близкие к ОМПК.

Сумма сделки, по данным издания, может составить $150 млн. Если тайская компания купит ОМПК, то она получит 5% российского рынка колбас.

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат выпускает колбасные изделия под брендами "Останкино" и "Папа может". У компании есть завод в Москве, а также два свинокомплекса в Смоленской и Московской областях.

Под управлением Charoen Pokphand Group уже находятся свинокомплексы в Подмосковье, Калужской и Курской областях. Тайский холдинг также является владельцем 75,82% компании Russia Baltic Pork Invest ASA, которой, в свою очередь, принадлежат два завода в Нижегородской и Калининградской областях. Кроме того, в 2017 году в соответствии с соглашением CP Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Рязанской области начнется строительство молочного комплекса, в который планируется вложить $1 млрд.