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Кубань презентует на инвестфоруме в Сочи новый частный промпарк

Экономика и бизнес
6 февраля, 11:27 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов
Промпарк на базе Краснодарского компрессорного завода планируется разместить на площади 22 га, сообщил ТАСС губернатор края Вениамин Кондратьев
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КРАСНОДАР, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Делегация Краснодарского края представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи промышленный парк, который инициирован частной компанией. Об этом сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Будет презентован новый промышленный парк, создание которого инициировано частной компанией. Это индустриальный парк на базе Краснодарского компрессорного завода, который предполагается разместить на площади 22 га. Это третий проект частного промпарка на территории Кубани", - сказал Кондратьев, уточнив, что в 2015 году край подписал на форуме соглашения о создании индустриальных парков в Краснодаре и Усть-Лабинске.

Он также добавил, что край уже заключил порядка 10 предварительных соглашений с потенциальными инвесторами, которые планируют начать строительство на территории государственного промышленного парка Восточная промзона в Краснодаре. Летом здесь запустят электроподстанцию. Губернатор не исключил, что часть инвесторов приступит к реализации своих проектов здесь уже до конца 2017 года. Еще один государственный промпарк в станице Павловской тоже будет представлен на форуме в 2017 году.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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