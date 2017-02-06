Госдолг РФ на конец 2017 г. может составить 14,7% ВВП

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Отношение государственного долга РФ к ВВП может составить к концу 2017 года 14,7% ВВП, а на конец 2019 года увеличиться до 15,7% ВВП. Об этом говорится в опубликованных "Основных направления долговой политики Минфина на 2017-2019 гг.".

При этом доля расходов на обслуживание госдолга в общем объеме расходов федерального бюджета к концу 2017 года составит 4,5%, а к концу 2019 года увеличится до 5,4%, прогнозирует министерство. В ведомстве отметили, что государственный долг РФ по итогам 2016 года составил 11,1 трлн руб. или 13,2% ВВП.

В период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2016 года государственный долг РФ вырос с 7,5 трлн руб. (10,6% ВВП) до 11,1 трлн руб. (13,2% ВВП), в среднем ежегодно увеличиваясь примерно на 1% ВВП. При этом средние темпы прироста государственного долга превышали темпы прироста ВВП страны.

Тем не менее к началу 2017 года общий объем долговой нагрузки по-прежнему находился в безопасных пределах - менее 15% ВВП, что по мировым стандартам является умеренным значением, указывает Минфин.

Согласно документу, чистые заимствования РФ в 2016 году составили 606,6 млрд руб. На внутренние заимствования пришлось 500 млрд руб., на внешние - 106,6 млрд руб.

Рост внутренних заимствований

Чистые внутренние заимствования РФ в 2019 году достигнут 1,1% ВВП и станут максимальными за всю историю современной России, подчеркивается в документе.

"Объемы чистых внешних заимствований, выраженных в ценных бумагах, примут отрицательные значения: минус 21,2 млрд руб. в 2017 году, минус 60,1 и минус 13,2 млрд руб. в 2018 и 2019 гг., соответственно. Что касается валовых внутренних заимствований, то они, напротив, возрастут с 1,2% ВВП в 2016 году до 1,7% в 2019 году. В этот год чистые внутренние заимствования достигнут 1,1% ВВП (против 0,6% ВВП в 2016 году). Данные значения станут максимальными за всю историю современной России", - говорится в документе.

При этом в Минфине отмечают тенденцию к накоплению существенных бюджетных рисков, связанных с возможным ухудшением для Российской Федерации как суверенного заемщика финансовых условий заимствований и ростом долговой нагрузки. "При самом негативном сценарии речь может идти о невозможности привлечения заемных ресурсов в необходимых объемах и на приемлемых условиях", - предупреждают в Минфине.

В документе отмечается, что запланированные внутренние заимствования РФ на 2017-2019 гг. являются предельными с точки зрения текущей емкости рынка.

"Объемы предложения государственных ценных бумаг, запланированные на ближайшие три года, оцениваются как предельные с точки зрения текущей его емкости. Данное обстоятельство обуславливает особую важность успешного решения поставленных задач по диверсификации предлагаемых рынку долговых инструментов и расширению круга его участников", - сообщается в документе.

Внешние займы и проекты ЕБРР

Общий объем заимствований РФ у международных банков развития (МБР) в 2017-2019 годах не превысит 14,8 млрд руб.

"При сохранении нынешнего уровня геополитической напряженности в период 2017-2019 гг. общий объем заимствований (использования уже предоставленных кредитов) России у МБР не превысит в среднем $215,4 млн в год или 14,8 млрд руб.", - отмечается в документе.

В то же время министерство сообщило, что на 2017-2019 гг. заложило сокращение портфеля проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а основной рост будет обеспечен за счет привлечения средств по линии относительно недавно учрежденных международных банков развития - главным образом, Нового банка развития (НБР) БРИКС.

Минфин напомнил, что в настоящее время Россия является акционером семи банков развития: Международного банка реконструкции и развития (МБРР), ЕБРР, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), НБР, Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), Международного инвестиционного банка (МИБ) и Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС). В рамках сотрудничества с ними в качестве суверенного заемщика на различных стадиях подготовки и реализации находится порядка 20 проектов, предполагающих привлечение заемных ресурсов на общую сумму около $5 млрд.

"Однако из-за санкций ряд проектов не был вынесен на одобрение исполнительных органов этих банков и, как следствие, не вступил в силу. В результате доля обязательств по кредитам МБР в структуре государственного внешнего долга РФ к концу 2016 года составила менее 2%", - отмечается в документе.

ОФЗ

Привлечение средств за счет эмиссии ОФЗ с привязкой к уровню инфляции (ОФЗ-ИН) не рассматривается в качестве значимого источника финансирования дефицита федерального бюджета.

При этом, по данным Минфина, основными инструментами исполнения программы государственных внутренних заимствований останутся ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК). По сравнению с предыдущим периодом, роль инструментов с плавающей процентной ставкой будет возрастать.

"При относительно стабильной ситуации на рынке и тренде на снижение процентных ставок акцент будет делаться на размещении средне- и долгосрочных ОФЗ-ПД. Напротив, в периоды повышенной волатильности процентных ставок предпочтение будет отдаваться эмиссии "защитных" инструментов - ОФЗ-ПК, а также ОФЗ-ИН. Однако привлечение средств за счет эмиссии ОФЗ-ИН не рассматривается в качестве значимого источника финансирования дефицита федерального бюджета. Заимствования в этом инструменте будут ориентированы, прежде всего, на решение задачи создания адекватного ориентира по стоимости заимствований для корпоративных заемщиков и индикатора, отражающего инфляционные ожидания участников рынка",- говорится в документе Минфина.

Совокупная доля ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) и ОФЗ с привязкой к уровню инфляции (ОФЗ-ИН) в общем объеме внутреннего госдолга не превысит 20-25%.

"Эмиссия облигаций с изменяющимся уровнем дохода (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) станет одним из способов минимизации стоимости привлечения государством заемных средств на длительный срок в условиях, когда процентные ставки по инструментам с фиксированным доходом (ОФЗ-ПД) объективно завышены. Однако выпуск таких облигаций сопряжен для эмитента с риском роста стоимости обслуживания долга в будущем (процентный риск). Как следствие, объем эмиссии таких инструментов не может не быть ограничен", - отмечается в документе.

В Минфине исходят из того, что совокупная доля ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, не превысит отметку в 20-25% объема государственного внутреннего долга. "В настоящее время данный показатель уже достиг 17%", - говорится в документе Минфина.

ОФЗ в юанях

Минфин РФ сообщил о заинтересованности российских и китайских банков в организации размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в юанях.

"В настоящее время можно говорить о наличии заинтересованности как российских профессиональных участников фондового рынка, так и российских дочерних структур ряда китайских банков выступить организаторами такого размещения (размещения ОФЗ в юанях на Московской бирже - прим. ред.)", - отмечается в документе.

Минфин указывает, что в условиях сохраняющейся геополитической напряженности, выпуск на внутреннем рынке РФ ОФЗ в юанях, ориентированных не на "офшорных", а на внутренних инвесторов из КНР является наиболее перспективным.

Ранее сообщалось о планах Минфин РФ разместить в 2016 году ОФЗ в юанях на внутреннем рынке объемом до $1 млрд. Позже министерство скорректировало свои планы на 2017 год. Отмечается, что инфраструктура финансового рынка РФ полностью готова для такого размещения.