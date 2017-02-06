Эксперты СПбГУ зафиксировали 35% рост предпринимательской активности в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рост предпринимательской активности в России на 35% с 2014 по 2016 год зафиксирован Глобальным мониторингом предпринимательства (GlobalEntrepreneurship Monitor, GEM). Об этом говорится в сообщении исследовательской группы "Высшей школы менеджмента" Санкт-Петербургского государственного университета, осуществившей российскую часть реализации проекта GEM.

В создание и управление 6,3% новых компаний вовлечено 6,3% взрослого трудоспособного населения России.

"В 2016 году было зарегистрировано рекордное значение показателя, характеризующего количество людей, вовлеченных в создание и управление новыми компаниями. По сравнению с 2014 годом этот показатель вырос на 35%. В 2016 году количество создаваемых бизнесов превысило количество закрытых на 60%. Это позволяет говорить о расширении предпринимательского сектора", - отмечается в сообщении.

Исследования также показали, что в 2016 году в России выросло количество людей, чей бизнес существует на рынке более 3,5 года - их количество составило 5,3% взрослого трудоспособного населения, это также самое высокое значение данного показателя за весь период проведения исследования в России (с 2006 года).

По сравнению с 2014 годом число тех, кто планирует открыть свой бизнес, выросло с 2,6% до 5,2%. Однако это самый низкий показатель среди стран - участниц проекта.

Бизнес как выход из ситуации

Для 34% российских предпринимателей, согласно данным GEM, создание бизнеса являлось вынужденным шагом, так как у них не существовало других возможностей получения дохода. Схожая структура мотивации наблюдается в таких странах, как Греция (35%), Хорватия (34%), Аргентина (37%).

Одно из объяснений отсутствия предпринимательских намерений у большей части российского населения связано с низкой оценкой условий для создания бизнеса, полагают авторы исследования. Лишь 17,9% респондентов считают, что в регионе их проживания создана благоприятная среда для открытия собственного дела, хуже значение этого показателя только в Греции (12,9%).

Еще одна причина нежелания открыть собственное дело заключается в том, что в России респонденты пессимистичны в оценках наличия у них предпринимательских навыков, считают авторы исследования. Лишь 28,4% оценивают свои умения как достаточные. Схожие оценки зафиксированы на Тайване (25,2%), в Малайзии (28,3%) и Китае (29,8%).

Закрытие бизнеса в России, согласно исследованию, происходило в основном по финансовым причинам. Около 33% респондентов констатировали, что вынуждены были закрыть бизнес из-за неприбыльности. 15% указали, что причина, побудившая их закрыть бизнес, связана с высокими налогами и бюрократией. "Выше этот показатель был только в Македонии (30,9%), Италии (26,3%), Латвии (20,6%), Хорватии (16,5%)", - сказала Ольга Верховская, руководитель проекта GEM в России, доцент кафедры стратегического и международного менеджмента, ВШМ СПбГУ.

Глобальный мониторинг предпринимательства (GlobalEntrepreneurship Monitor, GEM) является крупнейшим в мире проектом по исследованию предпринимательской активности. В 2016 году в опросе приняло участие более 197 тыс. человек в 65 странах мира. В России на протяжении 10 лет проект реализуется исследовательской группой Института "Высшая школа менеджмента" Санкт-Петербургского государственного университета. Для реализации методологии GEM в 2016 году при проведении опроса в России группа использовала многоступенчатую стратифицированную вероятностную выборку, представляющую взрослое трудоспособное население России в возрасте от 18 до 64 лет, объемом 2020 респондентов.

В странах, участвовавших в исследовании, проживает 75% населения и производится более 90% ВВП.