РФ в рамках импортозамещения произвела сельхозпродукции на $4 млрд

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МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Россия в рамках импортозамещения после введения продэмбарго произвела сельхозпродукции на $4 млрд, заявил журналистам замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко.
"Почти на $4 млрд произведено внутренней российской продукции - то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы и другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией", - сказал он.
Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии - стран, которые ввели санкции в отношении РФ. Под запретом оказались мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция, орехи.
Позже продэмбарго было продлено до 6 августа 2016 года, при этом список стран, в отношении которых оно было введено, расширился. В конце июня 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017-го.