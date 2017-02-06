Белоруссия ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за птичьего гриппа

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МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Белоруссия ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрод Белоруссии.
"Ограничения распространяются на ввоз птицы из некоторых регионов Великобритании (регион Северо-Западная Англия), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Германии (12 регионов)", - сообщает ветеринарное ведомство.
Временно ограничивается ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и др.
"Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Белоруссию этих товаров из указанных регионов.", - отмечают в департаменте.
Ведомство поручило "принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности".