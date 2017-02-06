Белоруссия ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за птичьего гриппа

МИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Белоруссия ограничила ввоз птицы из ряда регионов Европы из-за высокопатогенного гриппа птиц. Об этом сообщает в понедельник департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрод Белоруссии.

"Ограничения распространяются на ввоз птицы из некоторых регионов Великобритании (регион Северо-Западная Англия), Румынии (Центральный регион), Чехии (Моравскосилезский, Устецкий и Южночешский край), Польши (Варминьско-Мазурское воеводство), Германии (12 регионов)", - сообщает ветеринарное ведомство.

Временно ограничивается ввоз живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка и др.

"Одновременно отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Белоруссию этих товаров из указанных регионов.", - отмечают в департаменте.

Ведомство поручило "принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов и птицеводческих ферм всех форм собственности".