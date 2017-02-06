Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством

Хоккеистка Сорокина: выиграли Универсиаду, несмотря на то, что канадки нас "душили"Спорт 6 февраля, 20:20
Матыцин: символично, что победу в общем зачете Универсиады России принесли хоккеисткиСпорт 6 февраля, 20:13
Артист Юрий Стоянов стал лауреатом премии имени Владислава СтржельчикаКультура 6 февраля, 20:12
Бесплатная приватизация будет продлена до 2019 года или бессрочноЭкономика и бизнес 6 февраля, 20:12
Fox: Трамп обвинил "людей Обамы" в утечках информации о его телефонных разговорахМеждународная панорама 6 февраля, 20:08
Нападающий "Баварии" Левандовски в шестой раз подряд признан футболистом года в ПольшеСпорт 6 февраля, 20:07
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройствомЭкономика и бизнес 6 февраля, 20:00
Под Парижем появятся улицы в честь российских шахматистов Карпова и КрамникаСпорт 6 февраля, 19:55
ОБСЕ фиксирует движение украинских РСЗО у линии соприкосновения в ДонбассеМеждународная панорама 6 февраля, 19:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Во всех коммерческих автобусах Москвы заработала система оплаты проезда при помощи смартфонов, поддерживающих технологию NFC. Ранее телефоном можно было заплатить за проезд в метро, в поездах Московского центрального кольца, "Аэроэкспрессах", а также на муниципальном наземном транспорте. Для того, чтобы это сделать, нужен смартфон с технологией NFC, и специальная сим-карта, которую можно бесплатно получить в офисе вашего мобильного оператора. Стоимость проезда на коммерческих автобусах при оплате телефоном составит 35 рублей, также, как и при оплате картой "Тройка" (при оплате наличными — на 20 рублей дороже). Всего в столице работают 211 коммерческих автобусных маршрутов, которые обслуживают восемь перевозчиков.
Разбираемся, насколько безопасна и удобна бесконтактная оплата через мобильный.
Это технология передачи данных на малых расстояниях, которая объединяет в одно устройство смарт-карту и считыватель. Смарт-карта — это любая пластиковая карта с RFID-меткой — с помощью таких мы проходим турникеты в офисах и открываем двери подъездов дома. Любой билет в московском городском транспорте или банковская карта с бесконтактной оплатой — тоже смарт-карта. В ней есть микропроцессор, который в момент соприкосновения со считывающим устройством (турникетом в офисе или терминалом в ресторане) моментально обменивается данными то есть, например, передает информацию о ее обладателе охранной системе или позволяет списать определенную сумму денег.
Такой микропроцессор, называемый secure element, может быть установлен в телефон производителем, или находиться на карте памяти или SIM-карте. NFC-модуль, в свою очередь ставится только на заводе и выполняет функции контроллера — то есть управляет этим элементом
Раньше, действительно, технология NFC считалась прерогативой флагманских моделей смартфонов. Но уже сейчас телефон с таким модулем можно купить за 6 тысяч рублей, а совсем в скором времени, NFC придет и в самые бюджетные модели смартфонов
Например, для оплаты проезда на московском транспорте — мало кто выходит из дома без телефона, а вот кошелек с "Тройкой" может и забыть. Кроме того, при помощи приложений-кошельков (существует множество разных вариаций для всех операционных систем), к такому смартфону можно "привязать" банковскую карту и оплачивать товары и услуги смартфоном. В некоторых случаях, на мобильный можно "записать" и пропуск на работу или на парковку, но в России такое пока редкость — в большинстве турникетов и шлагбаумов используется другой радиоканал, не распознающий NFC
Для безопасности. Дело в том, что при использовании сервиса "Мобильный билет", а именно так называется опции, позволяющая платить за проезд смартфоном, деньги списываются с вашего лицевого счета у оператора сотовой связи. Поэтому для обеспечения безопасного перевода средств на виртуальную "Тройку", нужен отдельный secure element — на sim-карте
Чаще всего, нет. Но почти всегда нужно специальное приложение, на которое надо "записать" вашу банковскую карту. У последних моделей Apple и Samsung такие приложения уже установлены, у остальных — нужно скачивать.
Если вы пользуетесь бесконтактными банковскими карточками (которые не надо вставлять в терминал, достаточно поднести к нему), то технология NFC в телефоне не должны вас пугать — в большинстве случаев, она даже безопаснее. Преценденты воровства денег с бесконтактных карт в России были, хотя и они крайне редки, а вот с NFC-устройств пока не воровали.
В теории — могут. СМИ сообщали, что мошенники используют терминалы, вроде тех, которыми мы пользуемся ежедневно, только доработанные. В толкучке, например, в метро, злоумышленник может поднести такое устройство к вашему телефону и деньги списываются.
Однако, это очень сложный технически, дорогой и неэффективный способ мошенничества. Мало того, что нужен специальный терминал, так еще и нужно поднести его к вашему смартфону ближе, чем на 5-10 сантиметров. Вряд ли вы не заметите этого. Ваше устройство должно быть разблокировано (то есть с телефоном, лежащим в сумке или рюкзаке такую операцию не провернешь).
Более того, почти все бесконтактные карты (в том числе и те, которые "записываются" на смартфон) в России, по умолчанию, способны выдать или перевести без дополнительной проверки не более 1000 рублей. При запросе большей суммы, вам придется ввести пин-код, расписаться на чеке или поднести палец к сканеру отпечатка.
Наконец, если вы заметили, что с вашей карты, привязанной к NFC-телефону, списались деньги — смело обращайтесь в ваш банк. У кредитного учреждения есть возможность отследить, куда ушли деньги. Счет злоумышленника заблокируют, а вам вернут средства.
В этом случае стоит сделать тоже самое, что и при краже и утере любой банковской карты — незамедлительно звонить в ваш банк и просить заблокировать карту. То же самое следует сделать и с номером утерянного телефона — для этого надо позвонить колл-центр вашего оператора.