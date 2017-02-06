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Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством

Экономика и бизнес
6 февраля, 20:00 UTC+3
ТАСС отвечает на вопросы о технологии NFC и рассказывает, как платить за московский общественный транспорт касанием сотового аппарата
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© Jordan Strauss/Invision for Disney Store/AP Images

Во всех коммерческих автобусах Москвы заработала система оплаты проезда при помощи смартфонов, поддерживающих технологию NFC. Ранее телефоном можно было заплатить за проезд в метро, в поездах Московского центрального кольца, "Аэроэкспрессах", а также на муниципальном наземном транспорте. Для того, чтобы это сделать, нужен смартфон с технологией NFC, и специальная сим-карта, которую можно бесплатно получить в офисе вашего мобильного оператора. Стоимость проезда на коммерческих автобусах при оплате телефоном составит 35 рублей, также, как и при оплате картой "Тройка" (при оплате наличными — на 20 рублей дороже). Всего в столице работают 211 коммерческих автобусных маршрутов, которые обслуживают восемь перевозчиков. 
Разбираемся, насколько безопасна и удобна бесконтактная оплата через мобильный.

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Что такое NFC?

Это технология передачи данных на малых расстояниях, которая объединяет в одно устройство смарт-карту и считыватель. Смарт-карта — это любая пластиковая карта с RFID-меткой — с помощью таких мы проходим турникеты в офисах и открываем двери подъездов дома. Любой билет в московском городском транспорте или банковская карта с бесконтактной оплатой — тоже смарт-карта. В ней есть микропроцессор, который в момент соприкосновения со считывающим устройством (турникетом в офисе или терминалом в ресторане) моментально обменивается данными то есть, например, передает информацию о ее обладателе охранной системе или позволяет списать определенную сумму денег.

Такой микропроцессор, называемый secure element, может быть установлен в телефон производителем, или находиться на карте памяти или SIM-карте. NFC-модуль, в свою очередь ставится только на заводе и выполняет функции контроллера — то есть управляет этим элементом

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Наверняка, такая функция есть только у дорогих смартфонов?

Раньше, действительно, технология NFC считалась прерогативой флагманских моделей смартфонов. Но уже сейчас телефон с таким модулем можно купить за 6 тысяч рублей, а совсем в скором времени, NFC придет и в самые бюджетные модели смартфонов

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Для чего нужна эта функция?

Например, для оплаты проезда на московском транспорте — мало кто выходит из дома без телефона, а вот кошелек с "Тройкой" может и забыть. Кроме того, при помощи приложений-кошельков (существует множество разных вариаций для всех операционных систем), к такому смартфону можно "привязать" банковскую карту и оплачивать товары и услуги смартфоном. В некоторых случаях, на мобильный можно "записать" и пропуск на работу или на парковку, но в России такое пока редкость — в большинстве турникетов и шлагбаумов используется другой радиоканал, не распознающий NFC

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Зачем нужна специальная сим-карта для оплаты проезда через NFC?

Для безопасности. Дело в том, что при использовании сервиса "Мобильный билет", а именно так называется опции, позволяющая платить за проезд смартфоном, деньги списываются с вашего лицевого счета у оператора сотовой связи. Поэтому для обеспечения безопасного перевода средств на виртуальную "Тройку", нужен отдельный secure element — на sim-карте

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Для того, чтобы оплачивать телефоном покупки тоже нужна особая sim-карта?

Чаще всего, нет. Но почти всегда нужно специальное приложение, на которое надо "записать" вашу банковскую карту. У последних моделей Apple и Samsung такие приложения уже установлены, у остальных — нужно скачивать.

 

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Оплачивать покупки смартфоном безопасно?

Если вы пользуетесь бесконтактными банковскими карточками (которые не надо вставлять в терминал, достаточно поднести к нему), то технология NFC в телефоне не должны вас пугать — в большинстве случаев, она даже безопаснее. Преценденты воровства денег с бесконтактных карт в России были, хотя и они крайне редки, а вот с NFC-устройств пока не воровали.

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Но в теории, если я использую эту технологию, у меня могут украсть деньги?

В теории — могут. СМИ сообщали, что мошенники используют терминалы, вроде тех, которыми мы пользуемся ежедневно, только доработанные. В толкучке, например, в метро, злоумышленник может поднести такое устройство к вашему телефону и деньги списываются.

Однако, это очень сложный технически, дорогой и неэффективный способ мошенничества. Мало того, что нужен специальный терминал, так еще и нужно поднести его к вашему смартфону ближе, чем на 5-10 сантиметров. Вряд ли вы не заметите этого. Ваше устройство должно быть разблокировано (то есть с телефоном, лежащим в сумке или рюкзаке такую операцию не провернешь).
Более того, почти все бесконтактные карты (в том числе и те, которые "записываются" на смартфон) в России, по умолчанию, способны выдать или перевести без дополнительной проверки не более 1000 рублей. При запросе большей суммы, вам придется ввести пин-код, расписаться на чеке или поднести палец к сканеру отпечатка.
Наконец, если вы заметили, что с вашей карты, привязанной к NFC-телефону, списались деньги — смело обращайтесь в ваш банк. У кредитного учреждения есть возможность отследить, куда ушли деньги. Счет злоумышленника заблокируют, а вам вернут средства.

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Если у меня украдут телефон с записанной на него картой?

В этом случае стоит сделать тоже самое, что и при краже и утере любой банковской карты — незамедлительно звонить в ваш банк и просить заблокировать карту. То же самое следует сделать и с номером утерянного телефона — для этого надо позвонить колл-центр вашего оператора.

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