Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством

Это технология передачи данных на малых расстояниях, которая объединяет в одно устройство смарт-карту и считыватель. Смарт-карта — это любая пластиковая карта с RFID-меткой — с помощью таких мы проходим турникеты в офисах и открываем двери подъездов дома. Любой билет в московском городском транспорте или банковская карта с бесконтактной оплатой — тоже смарт-карта. В ней есть микропроцессор, который в момент соприкосновения со считывающим устройством (турникетом в офисе или терминалом в ресторане) моментально обменивается данными то есть, например, передает информацию о ее обладателе охранной системе или позволяет списать определенную сумму денег.

Такой микропроцессор, называемый secure element, может быть установлен в телефон производителем, или находиться на карте памяти или SIM-карте. NFC-модуль, в свою очередь ставится только на заводе и выполняет функции контроллера — то есть управляет этим элементом