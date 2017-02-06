Минэнерго одобрило установку цены на тепло ниже цены альтернативной котельной

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ согласилось с предложенными депутатами поправками о возможности установления фиксированной предельной цены стоимости за тепло, которая будет ниже расчетной цены альтернативной котельной. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко, выступая во время парламентских слушаний в Госдуме на тему "О реформе теплоснабжения".

"Мы понимаем, что для отдельных регионов подобного рода цена альтернативной котельной не нужна - им вполне достаточно ниже. Мы с коллегами-депутатами этот вопрос проработали, и у нас готовы поправки, которые позволяют устанавливать цены ниже цены альтернативной котельной, которые будут работать по такому же принципу - ниже можно, выше нельзя. Для многих регионов это будет абсолютно нормальным выходом из ситуации", - заявил он.

По словам Кравченко, данная поправка была предложена депутатами в ходе обсуждения поправок к законопроекту о реформе теплоснабжения и нашла поддержку в Минэнерго, поскольку является "фактически реализацией регуляторного соглашения".

Суть законопроекта

Одобренный в первом чтении законопроект предполагает переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. Предельный уровень будет определяться ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника тепловой энергии - по стоимости наилучшей доступной технологии (цена "альтернативной котельной"). Предполагается, что первоначальный предельный уровень будет ниже цены "альтернативной котельной".

Впоследствии законопроект предусматривает поэтапное доведение предельного уровня цены до уровня, соответствующего цене "альтернативной котельной" до 10 лет. В то же время контроль над конечной ценой на тепловую энергию для потребителей остается за государством. Предельный уровень тарифов (цена "альтернативной котельной") устанавливается субъектами Российской Федерации - региональными энергетическими комиссиями (РЭКами), исходя из индивидуальной оценки для каждого субъекта РФ.

Законопроект также вносит изменения в систему отношений в сфере теплоснабжения: единый тарифный орган (ЕТО) станет единым центром ответственности за обеспечение качества теплоснабжения и за перебои в поставках тепловой энергии конечному потребителю. В целях контроля за деятельностью ЕТО законопроект вводит новый вид муниципального контроля за выполнением ЕТО инвестиционных мероприятий.