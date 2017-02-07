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СМИ: на строительство железнодорожного моста через Амур выделено еще $110 млн

Экономика и бизнес
7 февраля, 7:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Последний платеж поступил от совместного российско-китайского предприятия
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ПЕКИН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Проект по строительству железнодорожного мостового перехода через Амур в районе села Нижнеленинское (Еврейская автономная область) и города Тунцзян (КНР) получил еще $110 млн финансирования. Об этом во вторник сообщила газета China Daily.

По данным издания, последний платеж поступил от совместного российско-китайского предприятия. "Это означает, что проблема с финансированием на российской стороне в конечном итоге была разрешена", - приводит газета слова представителя управления коммерции провинции Хэйлунцзян Чжан Жохуэя.

Договоренность о строительстве моста между Россией и Китаем была достигнута в июне 2013 года на Санкт-Петербургском экономическом форуме между первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым и первым вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гаоли. Финансовым оператором проекта до 2014 года был Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), а с 2014 года стал Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC). Оператором проекта строительства российской части моста является ООО "Рубикон", который принадлежит РФПИ, ФРДВ и CIC.

В мае 2016 года агентство Синьхуа сообщило о том, что Китай "завершил основные работы" по возведению своей части моста. На стороне КНР строители возвели 17 опор, установили 16 пролетов. По данным компании China Railway Major Bridge Engineering Group, строительство обошлось китайской стороне в 2,1 млрд юаней ($322 млн).

Российской стороне предстоит возвести 4 опоры и смонтировать 3 пролета. Стоимость работ - около 10 млрд рублей.

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