Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос до 59,18 рубля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 28 копеек и составил 59,18 рубля. Индекс ММВБ снизился на 0,09%, до отметки 2208,32 пункта. Индекс РТС вырос на 0,3% и достиг отметки 1181,49 пункта.

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