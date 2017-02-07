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ВТБ докапитализирует "Русгидро" на 55 млрд руб. для погашения долга "РАО ЭС Востока"

Экономика и бизнес
7 февраля, 11:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
Дата подписания пакета документов будет определена в ближайшее время
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. "Русгидро" и ВТБ в ближайшее время подпишут пакет документов, предполагающий форвардные контракты в рамках докапитализации компании на 55 млрд руб. с целью рефинансирования задолженности "РАО ЭС Востока" ( (дальневосточная структура "Русгидро"), сообщили ТАСС в пресс-службе "Русгидро".

"Дата подписания будет определена в ближайшее время", - сказали в "Русгидро".

Так, планируется подписать два договора беспоставочного форварда в отношении 40 млрд дополнительных обыкновенных бездокументарных акций и 15 млрд обыкновенных бездокументарных акций по цене 1 руб. за бумагу.

В декабре прошлого года совет директоров "Русгидро" одобрил форвардные контракты с ВТБ в рамках докапитализации компании на 55 млрд руб. Сделка предполагает, что средства будут переданы "РАО ЭС Востока" в виде пятилетних займов, при этом у "Русгидро" нет обязательств по дальнейшему выкупу своих акций у банка. ВТБ получит около 13% компании, а доля государства будет не менее 60,5%.

Дальневосточная дочерняя компания "РусГидро" - "РАО ЭС Востока" - находится в тяжелом финансовом состоянии, ее задолженность на конец первого полугодия 2016 г. составила 104,5 млрд рублей. Для решения долговых проблем структуры "РусГидро" рассматривает докапитализацию компании.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 38,9 ГВт. Государству в лице Росимущества принадлежит более 66,8% уставного капитала "Русгидро".

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