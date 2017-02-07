Минпромторг ожидает рост продаж по всем сегментам автопрома в 2017 году

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпромторг ожидает в 2017 году рост продаж по всем сегментам автопрома, включая легковые автомобили. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"По легковым, естественно, с учетом того, что это самый массовый (сегмент - прим. ТАСС), рост будет несущественный, по остальным, думаю, что повторим результаты прошлого года", - сказал он.
В конце прошлого года замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков сообщал о планах Минпромторга выйти на рост производства легковых автомобилей в 2017 году на уровне 7% при осуществлении запланированных мер поддержки автопрома.
Он отмечал, что рост производства грузового автотранспорта и автобусов составит в 2017 году порядка 17-18%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2016 году упали на 11%, до 1,42 млн единиц. В 2017 году АЕБ ожидает роста продаж на 4%, до 1,48 млн штук.
В условиях кризиса и усугубившейся на этом фоне ситуации на авторынке Минпромторг принял ряд мер, направленных на поддержание автопродаж. В частности, министерство возмещает автопроизводителям часть затрат, направленных на модернизацию производства, поддержку рабочих мест и т. д.
Кроме того, Минпромторг поддерживает спрос на автомобили посредством реализации программы утилизации, trade-in, льготного лизинга и льготного автокредитования.