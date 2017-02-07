"Дыра" в капитале московского АйМаниБанка составила 14,43 млрд рублей

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Отрицательный капитал московского АйМаниБанка, у которого 5 октября 2016 г. ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 14,43 млрд руб. Это следует из бухгалтерского баланса кредитной организации, опубликованного на сайте Банка России.
Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились почти на 40% - до 7,9 млрд руб. против 13,04 млрд руб. до обследования. При этом обязательства кредитной организации после переоценки составили 22,33 млрд руб.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АйМаниБанка за утрату капитала. По данным регулятора, в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества АйМаниБанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски.
Согласно отчетности, на 1 сентября 2016 г. банк занимал 150-е место по величине активов в банковской системе РФ.