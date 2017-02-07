Минэнерго предлагает продавать газ "Газпрома" для проектов СПГ по нерегулируемым ценам

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минэнерго РФ разработало проект изменений в закон о газоснабжении РФ, разрешающий "Газпрому" продавать газ по нерегулируемым ценам для экспортных проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном министерством.

Согласно документу, предлагается разрешить ПАО "Газпром" и его аффилированным лицам с 1 января 2017 г. реализовывать добытый ими природный газ по нерегулируемым ценам организациям, осуществляющим производство предназначенного для экспорта газа; организациям, осуществляющим производство поставляемой на экспорт продукции газопереработки и газохимии на объектах, введенных в эксплуатацию после 1 января в результате реализации инвестиционных проектов на территории РФ.

При этом проект постановления предполагает, что ФАС совместно с Минэнерго будет проводить мониторинг цен, по которым осуществляется реализация газа. Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что предлагаемый механизм позволит реализовать совместно с иностранными партнерами высокотехнологичные проекты по производству СПГ, которые внесут существенный вклад в развитие газовой отрасли и экономики РФ и обеспечат долгосрочный источник поступлений в бюджет.

В записке говорится, что в настоящее время компании, поставляющие продукцию на экспорт, имеют значительное конкурентное преимущество за счет приобретения газа по государственным регулируемым ценам, что невыгодно для поставщика газа и для РФ в целом в связи с отсутствием у производителя газа каких-либо стимулов для его реализации предприятиям на внутреннем рынке.

"Учитывая это, предлагаемый механизм установления цены в рамках договоров купли-продажи газа, поставляемого экспортно-ориентированным потребителям, позволит сбалансировать интересы поставщиков и потребителей газа, увеличить налоговые поступления в бюджет РФ. При этом данный механизм не предполагает рост цен выше регулируемых для потребителей газа на внутреннем рынке", - говорится в записке.

Публичное обсуждение проекта продлится до 20 февраля. По данным Минэнерго, внести проект в правительство планируется во втором квартале 2017 года.