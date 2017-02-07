Международные резервы РФ в январе выросли на $12,8 млрд

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы России в январе выросли на 3,4% (или на $12,844 млрд) по сравнению с декабрем 2016 года, и по состоянию на 1 февраля 2017 года составили $390,585 млрд, сообщил ЦБ РФ.

На 1 января 2017 года объем международных резервов составлял $377,741 млрд.

Для сравнения, за весь 2016 год (с 1 января 2016 по 1 января 2017 года) международные резервы России выросли на 2,5%, или на $9,342 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.