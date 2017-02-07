Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международные резервы РФ в январе выросли на $12,8 млрд

Экономика и бизнес
7 февраля, 16:39 UTC+3 МОСКВА 7, февраля. /ТАСС
За весь 2016 год показатель вырос лишь на $9,342 млрд
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Международные резервы России в январе выросли на 3,4% (или на $12,844 млрд) по сравнению с декабрем 2016 года, и по состоянию на 1 февраля 2017 года составили $390,585 млрд, сообщил ЦБ РФ.

На 1 января 2017 года объем международных резервов составлял $377,741 млрд.

Для сравнения, за весь 2016 год (с 1 января 2016 по 1 января 2017 года) международные резервы России выросли на 2,5%, или на $9,342 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минпромторг и Минфин рассчитывают на старт программы продовольственной помощи в 2017 г.
2
Песков призвал не вырывать из контекста слова Райкина о России
3
Трамп заявил, что пресса несправедливо упрекает его в благосклонном отношении к РФ
4
Тело пропавшего школьника найдено в водоеме в Кузбассе
5
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
6
Росатом создает боеприпасы для танков "Армата"
7
Кузнецова направила в ГИБДД обращение по поводу распространения игры "Беги или умри"
Темы дня
Реклама