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ФАС уточнит число подлежащих продаже АЗС "Роснефти" не ранее II квартала 2017 г.

Экономика и бизнес
7 февраля, 18:50 UTC+3
Начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин уточнил, что в настоящее время проводится анализ розничного рынка
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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не ранее чем во втором квартале уточнит количество АЗС "Роснефти", подлежащих продаже в связи с приобретением доли в "Башнефти", сообщил ТАСС начальник управления топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин.

По его словам, это связано с необходимостью анализа рынка. "Мы в стадии проведения анализа розничного рынка. Работа проводится совместно с территориальными органами. Работа завершится не ранее второго квартала. Без анализа рынка сказать точное количество АЗС (подлежащих продаже после сделки по покупке "Башнефти" - прим. ред.) невозможно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 29 ноября ФАС одобрила ходатайство ПАО "НК "Роснефть" о приобретении голосующих акций ПАО "АНК "Башнефть", но выдала предписание с определенными требованиями. Так, компании следует в течение двух лет продать автозаправочные станции в тех регионах, где совокупная доля на розничных рынках моторного топлива ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "АНК "Башнефть" превысит 50%.

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