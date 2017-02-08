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Медведев определил условия участия ВЭБ в проектах Национальной технологической инициативы

Экономика и бизнес
8 февраля, 7:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В частности, предусматриваются: участие в реализации проектов НТИ путем финансирования на возвратной основе проектов НТИ и выдачи гарантий
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении изменений в меморандум о финансовой политике "Внешэкономбанка" (ВЭБ), предусматривающих участие банка в проектах Национальной технологической инициативы (НТИ). Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Основные направления инвестиционной деятельности Внешэкономбанка дополнены реализацией проектов, направленных на развитие инноваций, и участием в проектах Национальной технологической инициативы", - говорится в сообщении.

Определены также условия и порядок участия ВЭБа в реализации проектов НТИ. В частности, предусматриваются: участие в реализации проектов НТИ путем финансирования на возвратной основе проектов НТИ и выдачи гарантий; проведение экспертизы проектов НТИ и подготовка заключений о возможности их финансирования на возвратной основе; участие в создании бизнес-акселератора для проектов НТИ, в банковском сопровождении проектов и расчетах между их участниками.

НТИ - программа господдержки перспективных отраслей, которые в течение 20 лет могут стать основой мировой экономики.

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