МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовил 10 проектов для американских инвесторов в сфере агросектора, дорожного строительства, логистики и других секторов. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Что касается дальнейших проектов, мы действительно подготовили 10 проектов для ведущих американских инвесторов - как в сфере агросектора, так и инфраструктурных проектов, в сфере дорожного строительства, логистики и др. Мы уже общаемся с рядом ведущих американских фондов по этим проектам, видим значимый интерес", - сказала он.