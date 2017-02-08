Россия увеличила импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе на 36,4%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия увеличила в январе 2017 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 36,4%, до $11,15 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

По предварительным данным таможенной статистики, импорт машиностроительной продукции в отчетном периоде вырос на 45% и составил $5,28 млрд долларов, химической продукции - на 35,7%, до $2,1 млрд, текстильных изделий и обуви - на 27,8%, до $828,1 млн, продовольственных товаров и сырья для их производства - на 20,8%, до $1,54 млрд.

Лидерами закупок стали летательные аппараты и лекарства

В импорте машиностроительной продукции в январе в два раза выросли закупки летательных аппаратов, в 1,8 раза - средств наземного транспорта, в 1,5 раза - инструментов и оптических аппаратов.

Поставки механического оборудования увеличились на 40,8%, электрооборудования - на 32,2%, железнодорожных вагонов и оборудования - на 14,2%. В то же время поставки судов и других плавсредств сократились в 2,7 раза.

Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции вырос в 1,6 раза, полимеров и каучука - на 35,8%, мыла и синтетических моющих средств - на 31%, парфюмерно-косметических товаров - на 26,5%, продуктов органической и неорганической химии - на 22%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт зерновых культур в 1,8 раза, молочных продуктов - в 1,6 раза, рыбы - в 1,5 раза, алкогольных и безалкогольных напитков - на 48,9%, растительного масла - на 48,8%, фруктов - на 17,5%, мяса и субпродуктов - на 2,5%. Вместе с тем поставки табака сократились на 17,1%, сахара - на 11,5%, овощей - на 7,1%.

Импорт текстильных изделий и обуви увеличился за счет роста закупок трикотажного полотна в 1,5 раза, хлопка - на 42%, текстильных материалов - на 41,7%, обуви - на 38,5%, текстильной одежды - на 29,3%, трикотажной одежды - на 21%, готовых текстильных изделий - на 19,8%, химических нитей - на 13,8 %, химических волокон - на 6,7%.

Профицит торгового баланса снизился

Из материалов ФТС также следует, что положительное сальдо торгового баланса РФ по итогам 2016 года снизилось в 1,5 раза по сравнению с показателем 2015 года и составило $103,9 млрд.

Экспорт товаров за отчетный период уменьшился на 17% - до $287,6 млрд, импорт - на 0,4%, до $183,6 млрд.

Таким образом, за минувший год внешнеторговый оборот России сократился на 11,2% и составил $471,2 млрд.