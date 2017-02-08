Путин обсудит с главой Volkswagen Group перспективы работы компании в РФ

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с главой концерна Volkswagen Group перспективы работы компании в России, а также проведет ряд рабочих встреч. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента ряд встреч, внутреннего и международного характера. Публичной будет встреча с председателем правления концерна Volkswagen Group Маттиасом Мюллером, который обсудит с президентом то, как идут дела у концерна в России, компания активно присутствует на российском рынке. Обсудят и планы по развитию бизнеса", - сказал Песков.
Кроме того, добавил пресс-секретарь, у президента запланирован еще ряд встреч. "Не исключаем, что вечером будут разные культурные мероприятия, которые посетит президент, расскажем, после того как окончательно сформируется график президента", - сказал Песков.