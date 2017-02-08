Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за 2016 год составила 10,53%

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доходность инвестирования ВЭБ средств пенсионных накоплений по расширенному инвестиционному портфелю по итогам 2016 года составила 10,53% годовых, сообщается на сайте госкорпорации.

ВЭБ указывает, что за прошедшие три года инвестирования доходность составила 8,69% годовых.

Инфляция в России по итогам 2016 года, по предварительной оценке Росстата, составит 5,4%.

В 2015 году доходность инвестирования средств пенсионных накоплений составляла 13,15% годовых при годовой инфляции 12,9%.