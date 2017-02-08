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ФАС не считает целесообразным дерегулирование цен на газ "Газпрома" для проектов СПГ

Экономика и бизнес
8 февраля, 14:39 UTC+3
Замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин отметил, что такие вопросы надо обсуждать целостно, а не по отдельным сегментам рынка
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не считает целесообразным предложение Минэнерго по дерегулированию цен на газ "Газпрома" для проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) и новых проектов газохимии, так как необходимо такие вопросы обсуждать целостно, а не по отдельным сегментам рынка. Об этом сообщил ТАСС замглавы антимонопольного ведомства Анатолий Голомолзин.

"Это предложение (Минэнерго - прим. ред.) к нам направлялось на рассмотрение. Мы полагаем, что вопросы по дерегулированию цен на газ нужно ставить в целом, а не по отдельным сегментам рынка. Постановлением правительства срок дерегулирования установлен в 2018 году, для этого необходимо подготовить все мероприятия, чтобы дерегулирование произошло оптимальным образом без дополнительной нагрузки на экономику, - сказал он. - Эти вопросы мы обсуждаем в настоящее время в том числе в рамках пилотных проектов. Делать для каких-то отдельных сфер деятельности, устанавливать какие-то специальные механизмы, мониторинги не считаем целесообразным. Нужно задачу решать в принципе".

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