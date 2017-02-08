Замглавы ФАС: показатели развития конкуренции стали одним из KPI для губернаторов

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Показатели развития конкуренции в регионах стали одним из ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов. Такое мнение высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов на пресс-конференции в ТАСС.

"Разработан региональный стандарт развития конкуренции, в соответствии с которым работают сейчас органы государственной власти всех субъектов РФ без исключения, показатели развития конкуренции стали одним из KPI для губернаторов", - сказал он.

Цыганов добавил, что сигналы, которые поступают от ФАС, стали одним из элементов деятельности региональных органов власти. "Мы очень довольны тем, как развивается обратная связь с субъектами РФ. Мы прекрасно знаем, что эти проблемы рассматриваются в органах власти субъектов, в том числе, на совещаниях у губернаторов, в том числе, с разными административными и организационными выводами", - подчеркнул он.

"Черная книга"

В целях предупреждения нарушений антимонопольного законодательства ФАС России ежегодно составляет "Белые и черные книги" проконкурентных и антиконкурентных региональных практик.

"Половина тех нарушений, которые вошли в "Черную книгу", это нарушения на рынках услуг для муниципальных нужд, рынки аренды земельных участков, где решение принимается муниципалитетом, аренда имущества, которое принадлежит муниципалитету, рынки лекарственных средств и сфера муниципальных услуг, когда предприниматели и граждане РФ нуждаются в получении каких-то документов и справок, где иногда тоже допускаются нарушения", - отметил Цыганов.

В 2017 году в книге, по его словам, появился ряд новых рынков, на которых раньше нарушения не были так заметны и значительны. "Это обслуживание лифтов, внутренний водный транспорт, рынок учебной литературы, право на заключение охотохозяственных соглашений", - рассказал замглавы ФАС.

Цыганов привел в пример регион, где власти распространили письмо о необходимости воспользоваться услугами только одной коммерческой фирмы для оценки потребности в учебной литературе. "Это лишило возможности муниципалитеты и частные школы самостоятельно выбирать поставщиков литературы. Калужское территориальное управление признало эти действия противоречащим закону о защите конкуренции, дело имело долгую судебную перспективу, и, наконец, в кассационной инстанции мы победили", - сказал он.

Дел стало меньше

По словам Цыганова, в последние годы ФАС отмечает общее сокращение количества дел в отношении органов власти и органов местного самоуправления, а также их представителей. "В 2010 году ФАС и ее территориальные управления рассмотрели более 6 тыс. дел о нарушении антимонопольного законодательства органами власти, местного самоуправления и ее должностными лицами. Доля этих дел в общем количестве дел, рассмотренных ФАС в соответствии с законом о защите конкуренции, составила более 50%. Сейчас ситуация изменилась, и общее количество дел, рассмотренных ФАС, сокращается, и количество дел в отношении органов власти тоже сокращается очень значительными темпами", - пояснил замглавы ведомства.

Во многом причиной сокращения количества дел, по слова Цыганова, стало использование механизма предупреждений и предостережений. "В результате изменений законодательства о защите конкуренции 3443 предупреждения выданы органам государственной власти и их должностным лицам. При этом, более 75% предупреждений исполнены.

Это значит, что примерно в 3 тыс. случаев нарушение не привело к негативным последствиям, было устранено в достаточно короткий срок и, естественно, и российские предприниматели и граждане не пострадали", - добавил Цыганов.