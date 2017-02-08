Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин обсудил с главой Volkswagen Group сложности работы концерна в РФ

Экономика и бизнес
8 февраля, 15:19 UTC+3 МОСКВА. 8 февраля. МОСКВА. 8, февраля. /ТАСС
Глава государства отметил готовность российских властей обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь концерну и дальше развиваться на российском рынке
Поделиться
Материал из 1 страницы
Председатель правления концерна "Фольксваген групп" Маттиас Мюллер (второй слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, 8 февраля

Председатель правления концерна "Фольксваген групп" Маттиас Мюллер (второй слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, 8 февраля

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА. 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем правления Volkswagen Group Маттиасом Мюллером проблемы концерна при работе в России. Встреча главы государства с руководителем компании состоялась в Кремле.

"Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией", - сказал Путин. "Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке", - сказал Путин на встрече с Мюллером.

Он напомнил, что отношения России с концерном ведут свою историю с 1993 года. "Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11% продаж автомобилей на нашем рынке", - сказал Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10% от производимой в России продукции "Фольксваген" идет на внешние рынки за пределы РФ.

"VW пользуется и льготами, которые предоставляет российское правительство, с помощью этих льгот тоже обеспечивается достаточно большой объем продаж", - отметил президент.

Мюллер отметил, что объем инвестиций концерна составляет более €1 млрд 850 млн. "Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в РФ, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения", - сказал Мюллер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Дональд Трамп
9
Трамп обсудил с главами ведущих технологических компаний США создание рабочих мест
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
6
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
7
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
Темы дня
Реклама