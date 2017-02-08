Путин обсудил с главой Volkswagen Group сложности работы концерна в РФ

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МОСКВА. 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем правления Volkswagen Group Маттиасом Мюллером проблемы концерна при работе в России. Встреча главы государства с руководителем компании состоялась в Кремле.
"Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией", - сказал Путин. "Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке", - сказал Путин на встрече с Мюллером.
Он напомнил, что отношения России с концерном ведут свою историю с 1993 года. "Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11% продаж автомобилей на нашем рынке", - сказал Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10% от производимой в России продукции "Фольксваген" идет на внешние рынки за пределы РФ.
"VW пользуется и льготами, которые предоставляет российское правительство, с помощью этих льгот тоже обеспечивается достаточно большой объем продаж", - отметил президент.
Мюллер отметил, что объем инвестиций концерна составляет более €1 млрд 850 млн. "Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в РФ, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения", - сказал Мюллер.