Путин обсудил с главой Volkswagen Group сложности работы концерна в РФ

Председатель правления концерна "Фольксваген групп" Маттиас Мюллер (второй слева) и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле, 8 февраля © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА. 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем правления Volkswagen Group Маттиасом Мюллером проблемы концерна при работе в России. Встреча главы государства с руководителем компании состоялась в Кремле.

"Мы очень рады тому, что ваш бизнес в целом развивается успешно, хотя мы и понимаем, что есть определенные сложности, связанные с реализацией", - сказал Путин. "Поэтому готовы с вами всегда обсуждать имеющиеся вопросы для того, чтобы помочь вам и дальше развиваться на нашем рынке", - сказал Путин на встрече с Мюллером.

Он напомнил, что отношения России с концерном ведут свою историю с 1993 года. "Сейчас и объем инвестиций приличный, и объем продаж - это 11% продаж автомобилей на нашем рынке", - сказал Путин. Кроме того, он напомнил, что порядка 10% от производимой в России продукции "Фольксваген" идет на внешние рынки за пределы РФ.

"VW пользуется и льготами, которые предоставляет российское правительство, с помощью этих льгот тоже обеспечивается достаточно большой объем продаж", - отметил президент.

Мюллер отметил, что объем инвестиций концерна составляет более €1 млрд 850 млн. "Мы довольны нашим сотрудничеством, рады сегодня возможности пообщаться, обсудить развитие автомобильной промышленности в России, в целом развитие промышленности в РФ, рады также оказать нашу поддержку российской стороне, чтобы совместно успешно развивать наши отношения", - сказал Мюллер.