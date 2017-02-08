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Депутат Палкин подал заявление о банкротстве для получения рассрочки по уплате налогов

Экономика и бизнес
8 февраля, 17:28 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 8, февраля. /ТАСС
Депутат сообщил, что в случае признания его банкротом он сможет получить рассрочку по уплате налогов сроком до трех лет
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АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Андрей Палкин подал заявление о банкротстве, чтобы получить рассрочку по уплате налогов, сообщил он корреспонденту ТАСС.

"Единственный способ оздоровления сложившейся ситуации - подать на банкротство", - сказал Палкин.

Ситуация сложилась из-за необходимости прекратить предпринимательскую деятельность и избавиться от активов после получения мандата депутата Госдумы. "После того, как 19 октября 2016 года я получил справку о прекращении предпринимательской деятельности, я ее должен был прекратить в течение месяца. Мне в течение месяца пришлось реализовать активы, часть была продана дешево, часть с рассрочкой - те же квартиры, с рассрочкой на 15 лет. Законодательство у нас такое, что получил доход - обязан заплатить налоги", - пояснил Палкин.

Депутат сообщил, что в случае признания его банкротом он сможет получить рассрочку по уплате налогов сроком до трех лет. "Закон обязывает подать меня на банкротство, иначе меня обдерут как липку", - сказал Палкин. Как пояснил помощник депутата Рустам Семенов, сумма, которую должен заплатить Палкин, составляет около 100 млн рублей. "Руководство Госдумы и фракции знают о сложившейся ситуации", - подчеркнул Семенов.

Ранее сообщалось, что судебное заседание о признании депутата Госдумы Андрея Палкина банкротом состоится 9 марта в Архангельске. В среду Арбитражный суд Архангельской области принял к рассмотрению заявление Палкина. Как сообщили в суде, решение по заявлению может быть принято уже в марте.

Согласно сведениям, размещенным на сайте избирательной комиссии Архангельской области, общая сумма доходов Андрея Палкина за 2015 год составила 1,475 млрд рублей, в его собственности девять земельных участков и 59 квартир в Архангельской и Московской областях. На выборах 2106 года избран в Госдуму по Котласскому одномандатному округу. До этого в 2004 и 2013 годах избирался депутатом Архангельского областного Собрания депутатов. По данным Forbes, с конца 1990-х годов основал 17 строительных компаний.

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