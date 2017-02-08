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Кубань презентует на инвестфоруме в Сочи проект модернизации сыркомбината-банкрота

Экономика и бизнес
8 февраля, 19:34 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, февраля. /ТАСС
Общая стоимость проекта модернизации производства молочных продуктов оценивается в 379,9 млн рублей
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КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены найти инвестора для развития предприятия- банкрота "Сыркомбинат "Калининский" на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Проект предусматривает комплекс мероприятий по приобретению имущественного комплекса банкротного предприятия ЗАО "Сыркомбинат "Калининский" и его последующей модернизации. В рамках реализации проекта предусматривается частичная замена устаревшего оборудования и ремонт имеющихся на предприятии производственных линий для выхода производства на полную заявленную мощность", - отметили в администрации.

Общая стоимость проекта модернизации производства молочных продуктов оценивается в 379,9 млн рублей. При этом, как рассказали в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, все производственные процессы будут осуществляться на площадях уже введенных в эксплуатацию зданий и сооружений. Территория сыркомбината "Калининский" благоустроена, организованы проезды для автотехники, проведено озеленение.

Основные капитальные вложения потребуются на приобретение имущественного комплекса предприятия, стоимость которого, согласно независимой оценке, составляет 243 млн рублей. Инвестиции также будут направлены на приобретение и установку нового оборудования. После модернизации предприятие сможет выпускать до 2 тыс. тонн пастеризованного молока, 1 тыс. тонн сметаны, 1,8 тыс. тонн сыра, а также по тысяче тонн творога, сливочного масла и кефира.

Ранее ТАСС сообщал, что Краснодарский край представит на Российском инвестиционном форуме около 30 проектов на базе предприятий-банкротов, где уже имеется вся необходимая инфраструктура.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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Российский инвестиционный форум – 2017
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