Один из акционеров "Фосагро" продаст до 5% акций компании в рамках SPO

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Один из акционеров "Фосагро", компания Adorabella Limited, бенефициарами которой является Андрей Гурьев и члены его семьи, планирует продать до 5% акций компании (или до 6,475 млн штук) в рамках SPO. Об этом сообщается в пресс-релизе "Фосагро".

Кроме того, Adorabella Limited намерена использовать часть выручки от продажи для покупки до 3% акций "Фосагро" (или до 3,885 млн акций) у члена совета директоров компании Игоря Антошина, которому в настоящее время принадлежит 12,7% акций "Фосагро".

Отмечается, что окончательное количество продаваемых акций и цена будут согласованы совместными букраннерами и компанией Adorabella Limited при закрытии сбора заявок.

Сроки закрытия сбора заявок, цена и распределение ценных бумаг определяются по абсолютному усмотрению совместных букраннеров и продающего акционера.

"Фосагро" при этом не получит какой-либо выручки от продажи.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основные владельцы компании - структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Андрея Гурьева и членов его семьи, их доля в уставном капитале составляет 50,28% акций, 14,5% контролирует ректор Горного института (Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко, 12,7% - советник гендиректора "Фосагро" Игорь Антошин. В свободном обращении находятся около 20% акций, еще 1,92% уставного капитала находятся в РЕПО. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.

Пул инвесторов для участия в SPO

Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку в рамках SPO "Фосагро" на $200 млн, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

Как заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев, РФПИ сформировал консорциум инвесторов для участия в размещении акций "Фосагро", .

Совместно с фондом в рамках данного консорциума в приобретении миноритарного пакета ценных бумаг одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений примут участие шесть ведущих суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока и ряд других инвесторов.

"Мы верим в привлекательность российского фондового рынка и совместно с иностранными партнерами готовы принимать участие во многих значимых размещениях. SPO (вторичное размещение акций - прим. ред.) бумаг "Фосагро" стало хорошей возможностью для нас и наших международных партнеров инвестировать в одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, который отличается самым низким уровнем себестоимости производства в отрасли и обладает существенным экспортным потенциалом. Мы верим в продолжающийся рост компании и дальнейшее укрепление ее позиций на российском и мировом рынках", - заявил Дмитриев.