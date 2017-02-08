Telegram за год удвоил активную аудиторию в РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мессенджер Павла Дурова Telegram в 2016 году увеличил число активных пользователей в России почти вдвое, подсчитал сервис по анализу групповых чатов Combot. Однако, несмотря на столь активный рост, мессенджер по-прежнему не дотягивает до пятерки лидеров по охвату российской аудитории, и вряд ли войдет в нее в ближайшее время, считают опрошенные ТАСС эксперты.

По данным Combot, на конец января 2017 года общее количество пользователей Telegram в России достигло 6 млн. Число активных российских пользователей (более показательный параметр) аналитики не уточняют, однако приводят динамику - за год их количество возросло в 1,5-1,7 раза, сказал ТАСС гендиректор Combot Федор Скуратов.

"Рост в последний год идет в основном за счет ведения каналов в Telegram (аналог ленты новостей в соцсетях - прим. ТАСС)", - отметил Скуратов.

Но пока этого недостаточно - мессенджер Дурова не попадает даже в первую пятерку по охвату аудитории в России и существенно отстает от тройки лидеров - WhatsApp, Viber и Skype, говорит руководитель департамента беспроводных технологий J'son & Partners Сonsulting Виталий Солонин.

По его словам, сейчас Telegram - это скорее нишевый игрок, рассчитанный на "продвинутых пользователей, которые могут разобраться в функционале этого сервиса и готовы использовать его в профессиональных и личных коммуникациях".

Ослабляет позиции Telegram и то, что он вышел на рынок позже конкурентов, уверен директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко. "Да, преимущество других мессенджеров в том, что они оказались там раньше. Плюс, встроенные (в прошивку смартфонов - прим. ТАСС) iMessage и гугл-мессенджер "забирают" SMS и (число) пользователей", - добавил Солонин.

Перспективы и конкуренция с соцсетями

Telegram вряд ли станет лидером в России, несмотря на ряд преимуществ - высокую степень защиты данных и возможность установки одновременно на телефон и компьютер, говорят опрошенные ТАСС эксперты. Например, высока конкуренция со стороны социальных сетей, сказал ТАСС советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"Конкуренты не дремлют, делают все то же самое. Мне кажется, что все-таки внутри России вряд ли Telegram будет первым: у нас есть и Facebook с WhatsApp, и наши "Одноклассники", и "ВКонтакте". Но это если "Одноклассники", "ВКонтакте" и Facebook тоже считать мессенджерами", - сказал Клименко.

Грань между классическими мессенджерами и соцсетями весьма условна, соглашается Солонин из J'son & Partners Сonsulting. "И те, и другие как минимум позволяют отправлять сообщения, и надо учитывать популярность "ВКонтакте", "Одноклассников" и других", - пояснил он.

Тем не менее рост аудитории Telegram продолжится, говорит гендиректор Combot Скуратов, однако многое будет зависеть от действия регулирующих органов. Например, прогнозирует он, каналы в Telegram могут приравнять к реестру блогеров, поскольку они показывают статистику просмотров, а, значит, можно измерить их аудиторию.

Скажется на числе пользователей и новое позиционирование Telegram, считает Скуратов. Этот мессенджер долгое время позиционировался как безопасный за счет шифрования, однако сейчас технология шифрования присутствует практически в каждом мессенджере и устройстве. "Они потихоньку отходят от этого позиционирования и перепозиционируются отчасти как мессенджер, защищенный юридически, потому что структура Telegram как компании и IT-продукта такова, что он находится в разных юрисдикциях", - пояснил Скуратов.

По его мнению, при такой структуре воздействовать на компанию "довольно сложно, в отличие от крупных мессенджеров типа Viber и WhatsApp".

Рынок в деталях

Лидером среди мессенджеров по охвату аудитории в России эксперты называют Viber. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, за прошедший год число зарегистрированных пользователей этого мессенджера в РФ выросло на 40% и, по данным на 1 февраля 2017 года, достигло 80 млн. Число активных пользователей в компании не раскрывают. При этом Viber интересен людям, которые общаются со своими родственниками, проживающими за границей, отметил директор РАЭК Плутогаренко.

Не менее популярны соцсети. Так, месячная активная аудитория "ВКонтакте" в целом составляет 90 млн пользователей, при этом около 65% приходится на Россию, сообщили в пресс-службе соцсети. Таким образом, число активных пользователей "ВКонтакте" в России составляет порядка 58,5 млн в месяц.

В "Одноклассниках" показатель месячной активной аудитории по данным прошлого года составляет 73 млн человек, из которых около 60% - российские пользователи, рассказал представитель социальной сети. То есть месячная активная аудитория "Одноклассников" в РФ насчитывает порядка 43,8 млн пользователей.

Представитель Microsoft (владелец Skype) сказал ТАСС, что компания не раскрывает отдельно данные по пользователям в России. В Facebook также не раскрывают текущее число российских пользователей Facebook Messenger. Однако уточняют, что год назад - в феврале 2016 года - число активных ежемесячных пользователей Whats App (принадлежит Facebook) в России составляло более 30 млн.

Число активных пользователей ICQ в РФ составляет 6,7 млн, рассказали ТАСС в компании.