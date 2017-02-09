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МВФ улучшил прогноз роста ВВП Казахстана в 2017 году до 2,5% с 0,6%

Экономика и бизнес
9 февраля, 3:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
В отчете международной организации отмечено, что Астана справляется "с вызовами, связанными с более низкими ценами на нефть и замедлением темпов роста в России, Китае и Европе"
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. МВФ пересмотрел в сторону существенного улучшения свои оценки и прогнозы для Казахстана. Согласно распространенному в среду вечером сообщению для печати по итогам работы в Астане его очередной обзорной миссии, фонд теперь ожидает в Казахстане в текущем году экономического роста на 2,5%, а рост за прошедший год оценивает в 1%.

Между тем еще в октябре прошлого года в глобальном прогнозно-аналитическом докладе ожидания для Казахстана были гораздо хуже: сокращение ВВП в 2016 году на 0,8% и рост в 2017 году лишь на 0,6%.

В целом авторы нынешнего отчета констатируют, что Казахстан "по-прежнему справляется с вызовами, связанными с более низкими ценами на нефть и замедлением темпов роста в России, Китае и Европе". Усилия властей страны "способствуют стабилизации ситуации", - указывается в документе.

В перспективе до 2021 года, по мнению МВФ, рост ненефтяных секторов казахстанской экономики "должен достичь 4%".

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