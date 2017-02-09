Французские отельеры изучают возможность строительства гостиниц на Колыме

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МАГАДАН, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство Магаданской области окажет помощь в открытии отелей французской компании Accor Hotels на Колыме. Одним из перспективных мест может стать санаторий Талая, заявил на встрече с отельерами губернатор региона Владимир Печеный, сообщила в четверг его пресс-служба.
"Мы готовы оказывать все возможное содействие в поиске партнеров, отводе земли и оформлении разрешений. Развитие туризма в регионе - один из наших приоритетов, у нас есть что посмотреть, и есть куда съездить гостям региона, но отсутствие брендовых гостиниц в самом Магадане, популярном курорте Талая пока является сдерживающим фактором для привлечения массового туриста на Колыму", - сказал Печеный.
Генеральным директором российского подразделения Accor Hotels - Russian Management Hotel Company, Алексис Деларофф сообщил, что компания является не инвестором, а управляющим отелей и предлагает заинтересованным представителям бизнеса открывать отели под маркой Accor Hotels по франшизе.
"Мы ищем на местах деловых людей, желающих вложить средства в гостиничный бизнес, предоставляем им франшизу, следим за соблюдением стандартов, управляем гостиницами. Для Магадана наиболее приемлемым вариантом было бы открытие гостиницы экономического класса Ibis", - сказал Алексис Деларофф.
Он уточнил, что компания уже побывала во Владивостоке, на Камчатке, в Республике Саха (Якутия). Следующим пунктов станет Благовещенск. Компания Accor Hotels - крупный европейский оператор гостиниц и ресторанов. По всему миру компания управляет около четырех тысяч отелей. В России она открыла около 40 гостиниц.
Ранее ТАСС сообщал, что проект туристическо- рекреационного комплекса "Талая" в поселке Талая Хасынского городского округа Магаданской области станет основой будущей одноименной ТОР. Разработка документации о ее создании, по данным правительства региона, уже ведется.