Таможня Владивостока отмечает спад ввоза подержанных иномарок после введения "ЭРА-Глонасс"

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /Корр. Наталья Никулина/. Владивостокская таможня отмечает устойчивый спад ввоза подержанных иномарок после вступления в силу с 1 января 2017 года регламента Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в РФ автомобили системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс", сообщил в четверг журналистам исполняющий обязанности заместителя начальника Владивостокской таможни Алексей Кузьменко.

"Мы наблюдаем устойчивую тенденцию к спаду ввоза автомобилей. В феврале было ввезено всего около 25 подержанных иномарок", - сказал Кузьменко, добавив, что пока нет угрозы, что склады переполнятся.

С начала 2017 года Владивостокская таможня оформила и выпустила в свободное обращение более 1 тысячи автомобилей. Более 600 из них получены владельцами и вывезены из порта. На складах таможни остается около 400 машин, ожидающих декларирования или выдачи паспорта транспортного средства.

Во Владивостокской таможне отметили, что порядок выдачи ПТС на автомобили после дооборудования их системой ЭРА-Глонасс на данный момент отсутствует.

"ЭРА-Глонасс" - государственная система, призванная сократить количество аварий на дорогах и минимизировать их последствия. Система подает сигнал в случае повреждения автомобиля при аварии на спутник, откуда сигнал получают службы экстренного реагирования. В случае аварии встроенный модуль автоматически передает точные координаты в диспетчерский пункт, диспетчер в свою очередь, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, скорая помощь). Если водитель не способен самостоятельно ответить диспетчеру, то система автоматически пошлет этот сигнал; услуга вызова экстренных оперативных служб будет бесплатной в течение всего времени эксплуатации автомобиля.

По данным Дальневосточного таможенного управления, с начала года более 60% или 769 из 1217 автомобилей, ввезенных из-за рубежа, "зависли" на таможнях Дальнего Востока в связи с вступившим в силу с 1 января 2017 года регламентом Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в РФ автомобили системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-Глонасс".