"Известия": Мантуров выступает за поддержку компаний при из переходе на новые технологии

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минпромторг выступает за оказание поддержки отечественным предприятиям в процессе их перехода на новые технологии, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в опубликованной в "Известиях" статье.

"Хочется подчеркнуть, что наша задача - не заставлять и принуждать, а стимулировать предприятия переходить на новые технологии. Ведь, таким образом, мы будем развивать спрос на технологические решения, которые могут удовлетворять отечественные производители", - написал глава Минпромторга.

Он отметил, что министерство готово идти навстречу предприятиям, находящимся в процессе перехода на НДТ (свод наиболее приемлемых технологических решений, определенных экспертами от органов власти, бизнеса и профильных общественных организаций, призванные обеспечить снижение негативного воздействия на окружающую среду при сохранении рентабельности и потенциала развития промышленности - прим. ТАСС). Так, помимо различных льгот и мер экономического стимулирования, сейчас рассматривается возможность переноса с 2018 года срока обязательного оснащения системами автоматического контроля 300 предприятий наивысшей категории опасности.

"Нам известно, что ряд предприятий выказывают недовольство, связанное со столь сжатыми сроками установки датчиков контроля. Мы понимаем их переживания, поэтому уже сегодня рассматриваем возможность переноса срока с 2018 года. При этом хочу подчеркнуть, что сам процесс перехода на НДТ должен произойти вовремя, прошу промышленников не надеяться на поблажки и уже сейчас начать подготовку, а не откладывать все в долгий ящик", - предостерег Мантуров.

"Наступивший год, объявленный президентом Годом экологии, напрямую касается промышленности. Это дополнительный толчок для экологической модернизации российской индустрии - в ближайшие несколько лет предприятия сделают конкретные шаги, нацеленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду. Но мы прекрасно понимаем, что и государство также должно идти навстречу бизнесу, чтобы новые экологические требования не "закошмарили" индустрию и не привели к закрытию предприятий", - считает глава Минпромторга.

НДТ - новое понятие в законе "Об охране окружающей среды", в который летом 2014 года федеральным законом были внесены поправки. Изменения предполагают, что к 2025 году российская промышленность перейдет на новую форму экологического регулирования. Внедрение принципов НДТ в России на основе профильных справочников планируется начать в 2019 году. Всего будет подготовлено 48 справочников, срок перехода на НДТ составит 7-10 лет в зависимости от производства.