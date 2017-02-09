Набиуллина: диапазон колебаний нефтяных цен в ближайшие годы оценивается в $40-55

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк России оценивает диапазон колебаний цен на нефть в ближайшие годы в $40-55 за баррель. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас мы считаем, что в этом году средняя цена может быть выше $40 за баррель. Во многом это следствие соглашения с ОПЕК. Диапазон колебаний в ближайшие годы можно оценить в $40-55 за баррель. Цена на нефть будет зависеть от многих факторов, в том числе американской политики на энергетическом рынке, от реакции производителей сланцевой нефти на новую ценовую конъюнктуру, от перспектив продления соглашения с ОПЕК. Реакция со стороны спроса, особенно в Китае, на рост нефтяных цен, также очень важна. Мы внимательно будем оценивать эти факторы в следующем прогнозе", - сказала Набиуллина.

По ее словам, ЦБ РФ обновит свои прогнозы в марте на опорном заседании совета директоров Банка России по ставке. Глава регулятора отметила, что нужно быть готовыми к достаточно волатильной динамике цен на нефть в ближайшие годы.

"Если ФРС будет достаточно быстро нормализовывать свою политику, а (президент США Дональд - прим. ТАСС) Трамп введет ограничительные пошлины на импорт, то это будет означать и более сильный доллар. Это может негативно повлиять на цены на нефть, поэтому мы должны быть очень аккуратными с прогнозами цен на нефть. Тем более, учитывая, что текущая достаточно высокая цена на нефть ведет к росту склонности к инвестированию в сланец, и технологии в добыче развиваются. Поэтому не должно быть супер оптимизма, что цена вышла на уровень $55 за баррель и выше, и будет держаться на этом уровне несколько лет", - сказала глава ЦБ.