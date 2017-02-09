ЦБ РФ консервативен в своих прогнозах из-за рисков появления новых "черных лебедей"

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк России очень консервативен в своих прогнозах из-за рисков появления новых "черных лебедей". Об этом в интервью ТАСС заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Повышенный уровень неопределенности в мировой экономике и мировой политике наблюдается в последние 2-3 года. Есть риски появления новых "черных лебедей", факторы неопределенности в целом постоянно будут влиять на финансовые рынки. Поэтому в целом очень консервативно подходим к нашим прогнозам", - сказала она.
По словам Набиуллиной, ЦБ РФ старается избегать чрезмерного оптимизма, поскольку в случае благоприятного развития ситуации с точки зрения темпов роста мировой экономики, торговли и цен на нефть, Банк России всегда сможет скорректировать свою политику.
"А с учетом возросшей неопределенности всегда лучше быть готовыми к пессимистическому развитию событий", - отметила глава ЦБ РФ.
Концепция "черного лебедя", которую ввел американский экономист Нассим Талеб, подразумевает труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия.