Nokia планирует приобрести разработчика программного обеспечения Comptel

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ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует приобрести финскую компанию - разработчика программного обеспечения Comptel. Об этом говорится в сообщении Nokia.
С этой целью компания в ближайшее время разместит тендерное предложение. Предполагается, что тенденр будет открыт с 27 февраля сроком на четыре недели. Сумма, в которую Nokia обойдется покупка Comptel, равна, согласно тендеру, €347 млн.
В Nokia указали, что таким образом хотели бы улучшить свою стратегию по предложению продуктов и услуг в области программного обеспечения.
Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Акции Nokia размещены на Франкфуртской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также на фондовой бирже Хельсинки.
В 2016 г. Nokia завершила слияние c Alcatel-Lucent, сумма сделки составила €15,6 млрд.