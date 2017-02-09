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Nokia планирует приобрести разработчика программного обеспечения Comptel

Экономика и бизнес
9 февраля, 11:30 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 9, февраля. /ТАСС
В компании сообщают, что таким образом хотели бы улучшить свою стратегию по предложению продуктов и услуг в области программного обеспечения
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© EPA/MARKKU OJALA

ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует приобрести финскую компанию - разработчика программного обеспечения Comptel. Об этом говорится в сообщении Nokia.

С этой целью компания в ближайшее время разместит тендерное предложение. Предполагается, что тенденр будет открыт с 27 февраля сроком на четыре недели. Сумма, в которую Nokia обойдется покупка Comptel, равна, согласно тендеру, €347 млн.

В Nokia указали, что таким образом хотели бы улучшить свою стратегию по предложению продуктов и услуг в области программного обеспечения.

Nokia - финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Акции Nokia размещены на Франкфуртской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также на фондовой бирже Хельсинки.

В 2016 г. Nokia завершила слияние c Alcatel-Lucent, сумма сделки составила €15,6 млрд.

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