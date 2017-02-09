Bloomberg: "Русал" обсуждает с банками размещение 20% новых акций в Лондоне

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. "Русал" обсуждает с банками размещение 20% новых акций компании в Лондоне, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Совет директоров пока не обсуждал размещение, но менеджмент будет рекомендовать размещение глобальных депозитарных расписок при положительных результатах переговоров с банками, уточнили собеседники агентства.

Сейчас в свободном обращении находятся чуть более 10% акций "Русала". Ценные бумаги компании торгуются на Гонконгской и Московской фондовых биржах.

Акционерами "Русала" являются En+ Олега Дерипаски (48,13%), "Онэксим" Михаила Прохорова (17,02%), Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), Amokenga Holdings (принадлежит Glencore и владеет 8,75% в "Русале"), а также менеджмент "Русала" (около 0,26%).

"Русал" - крупнейший в мире производитель алюминия - образован в 2007 году в результате объединения "Русала" и "Суала" с глиноземными активами швейцарской Glencore.