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Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка

Экономика и бизнес
9 февраля, 12:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Иск пока не принят к рассмотрению, его подробности не раскрываются
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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 . /ТАСС/. Банк "Пересвет" подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление с требованием взыскать с Альфа-банка почти 10,6 млрд рублей, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят к рассмотрению, его подробности не раскрываются.

Банк "Пересвет" с октября 2016 года находится под управлением временной администрации. Кроме того, в банке действует мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В настоящее время ЦБ РФ, акционеры и кредиторы банка "Пересвет" обсуждают вариант оздоровления банка, в том числе с привлечением санатора, которым может стать Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), подконтрольный "Роснефти". Представили ВБРР уже вошли в состав временной администрации "Пересвета".

Кроме того, акционеры банка "Пересвет" приняли решение увеличить уставный капитал банка путем допэмиссии обыкновенных акций. Всего по закрытой подписке планируется разместить 319,8 тыс. акций номинальной стоимостью 329 рублей каждая. Таким образом, общий объем выпуска может составить 105,2 млн рублей.

Банк "Пересвет" зарегистрирован 13 октября 1992 года и исторически связан с Московской патриархией. Около 36% акций банка принадлежат религиозной организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)", 13% - у ООО "Содействие", 24% - у АО "Экспоцентр".

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