Сбербанк сделал оферту по кредиту на производство Chevrolet Niva нового поколения

ТОЛЬЯТТИ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Соколов/. Сбербанк сделал оферту по предоставлению кредита для организации производства в Тольятти автомобилей Chevrolet Niva нового поколения.

Об этом сообщил журналистам министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков в рамках заседания рабочей группы по вопросам взаимодействия "АвтоВАЗа" с поставщиками.

"Оферта Сбербанка получена. Сегодня в Минэкономразвития России проходит совещание по предоставлению государственной гарантии для получения этого кредита, обсуждаются механизм предоставления госгарантии и конкретные сроки", - сказал Безруков.

Как сообщалось ранее, объем кредита Сбербанка на производство Chevrolet Niva нового поколения может составить 15 млрд рублей. "Объем кредита предполагается в размере менее 15 млрд рублей", - уточнил министр.

Замороженный проект

Строительство завода GM-"АвтоВАЗ" по выпуску автомобилей Chevrolet Niva нового поколения было начато в Тольятти в июне 2013 года. Проект предполагает создание на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" корпуса кузовного и прессового производств, а также инженерной лаборатории и логистического центра. Заявленная мощность - 120 тыс. кузовов. Первоначально серийный выпуск планировалось начать в декабре 2015 года, затем его перенесли на 2016 год. Весной 2015 года строительство завода было приостановлено. Работы по проекту из-за финансовых проблем были заморожены на неопределенный срок.

Ситуация с этим проектом обсуждалась в 2016 году на встрече президента России Владимира Путина с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным. Глава государства дал тогда поручение определить нового инвестора, который сможет открыть кредитную линию на приемлемых условиях. Согласно подписанному на ПМЭФ-2016 соглашению, поддержку GM-"АвтоВАЗ" окажет Сбербанк.

GM-"АвтоВАЗ - совместное предприятие "АвтоВАЗ" и General Motors. СП начало выпуск автомобилей Chevrolet Niva в 2002 году.