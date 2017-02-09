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Глава ЦБ: влияние интервенций Минфина на ликвидность банковского сектора будет нейтральным

Экономика и бизнес
9 февраля, 14:38 UTC+3 область/ 9, февраля. /ТАСС
По словам Эльвиры Набиуллиной, покупку Минфином валюты в рамках применения переходного бюджетного правила не стоит рассматривать как валютные интервенции с целью влияния на номинальный курс рубля
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ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Влияние интервенций Минфина на ликвидность банковского сектора оценивается как нейтральное. ОБ этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече представителей ЦБ РФ и банков.

"При управлении ликвидностью банковского сектора мы, безусловно, будем учитывать и операции Минфина по покупке и продаже валюты. По нашей оценке, влияние этих операций на ликвидность будет нейтральным", - сказала Набиуллина.

По ее словам, Минфин проводит покупку валюты в рамках применения переходного бюджетного правила и данные операции не стоит рассматривать как валютные интервенции с целью влияния на номинальный курс рубля.

Набиуллина считает, что банковский сектор перешел в состояние структурного профицита ликвидности в первую очередь за счет того, что Минфин финансирует дефицит бюджета из средств Резервного фонда. Глава Банка России отметила, что переход к профициту ликвидности пока не устойчивый и на рынке могут возникать ситуации с дефицитом ликвидности. Это, по словам Набиуллиной, будет зависеть от темпов расходования средств бюджета и от стратегии банков по пополнению резервов.

Глава ЦБ пообещала банкирам гибко реагировать на ситуации с ликвидностью.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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