Глава ЦБ: влияние интервенций Минфина на ликвидность банковского сектора будет нейтральным

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ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Влияние интервенций Минфина на ликвидность банковского сектора оценивается как нейтральное. ОБ этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече представителей ЦБ РФ и банков.
"При управлении ликвидностью банковского сектора мы, безусловно, будем учитывать и операции Минфина по покупке и продаже валюты. По нашей оценке, влияние этих операций на ликвидность будет нейтральным", - сказала Набиуллина.
По ее словам, Минфин проводит покупку валюты в рамках применения переходного бюджетного правила и данные операции не стоит рассматривать как валютные интервенции с целью влияния на номинальный курс рубля.
Набиуллина считает, что банковский сектор перешел в состояние структурного профицита ликвидности в первую очередь за счет того, что Минфин финансирует дефицит бюджета из средств Резервного фонда. Глава Банка России отметила, что переход к профициту ликвидности пока не устойчивый и на рынке могут возникать ситуации с дефицитом ликвидности. Это, по словам Набиуллиной, будет зависеть от темпов расходования средств бюджета и от стратегии банков по пополнению резервов.
Глава ЦБ пообещала банкирам гибко реагировать на ситуации с ликвидностью.