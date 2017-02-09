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Минюст Белоруссии не готовил иск в суд ЕврАзЭС по поводу сокращения поставок нефти из РФ

Экономика и бизнес
9 февраля, 15:51 дата обновления: 9 февраля, 16:07 UTC+3
Министр юстиции страны Олег Слижевский отметил, что ведомство не занималось подготовкой такого иска
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МИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Министерство юстиции Белоруссии не занималось подготовкой иска в суд Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) по поводу сокращения поставок российской нефти. Об этом заявил министр юстиции Белоруссии Олег Слижевский, отвечая на вопрос ТАСС.

"Минюст не занимался подготовкой такого иска"- сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что Белоруссия подала в суд по поводу сокращения поставок российской нефти в нарушение, по его словам, "всех договоренностей". Он отметил, что по нефти "договорились поставлять 24 млн тонн, до 18 млн тонн сократили, затем до 16 хотят сократить...".

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Белоруссия настаивала на равнодоходных с экспортом ценах на российский газ и хотела платить $73 за 1 тыс. кубометров вместо $132. В ответ на недоплату Белоруссией около $500 млн за поставленный газ РФ более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В секретариате суда ЕврАзЭС 8 февраля сообщили, что Белоруссия пока не обращалась к ним.

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