Профицит платежного баланса РФ в январе вырос до $8,6 млрд

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе 2017 года, по оценке Банка России, составило $8,6 млрд и почти в два раза превысило уровень января прошедшего года, вплотную приблизившись к значениям начала 2014 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Положительную динамику сальдо текущего счета определило укрепление торгового баланса: в условиях более благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и опережающего роста экспорта по сравнению c импортом профицит торгового баланса вырос, предварительно, с $7,2 млрд в январе 2016 г. до $11,8 млрд в январе текущего года", - указано в комментарии регулятора.
В то же время чистый вывоз капитала частным сектором, по оценке ЦБ РФ, остался в пределах значений прошедшего года. В частности, в январе 2017 г., по оценке Банка России, он составил $2,2 млрд против $2,1 млрд в январе 2016 г. (рост в годовом выражении на 4,8%).