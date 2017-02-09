ЦБ введет KPI для своих сотрудников в 2017 году

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. ЦБ введет KPI (ключевые показатели эффективности) для своих сотрудников в 2017 году. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

"Мы вводим у себя ключевые показатели эффективности для Банка России в целом, для его структурных подразделений, конкретных руководителей и сотрудников. Все это будет каскадировано сверху донизу. У нас раньше не было KPI. Теперь они у нас с 2017 года вводятся", - сказал Тулин.