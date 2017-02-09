ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. ЦБ вводит поведенческий надзор на всех финансовых рынках, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на встрече банкиров с руководством Банка России.

"Мы приняли решение вывести такую важную тему, как поведенческий надзор на весь периметр ЦБ и службы по защите прав потребителей", - заявил он. По его словам, решение было принято в конце декабря 2016 г.

"Поведенческий надзор - это область, которая покрывает правоотношения, связанные с непосредственным контактом организации и ее клиента. Это правила продажи финансовых продуктов и услуг различным категориям покупателей" - рассказал Швецов. Плюс, это ограничения по параметрам продаваемых продуктов и услуг, также могут быть определенные требования к формату договора.