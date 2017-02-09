Росавиация сняла ограничения с сертификата эксплуатанта компании "Псковавиа"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сняло ограничение срока действия сертификата эксплуатанта авиакомпании "Псковавиа". Соответствующий приказ за подписью руководителя агентства Александра Нерадько опубликован на сайте Росавиации.

Данное решение было принято на основании комплексного заключения от 8 февраля, отмечается в документе.

Росавиация начала внеплановую проверку деятельности "Псковавиа" после того, как 27 сентября 2016 года самолет рейса Москва - Псков при торможении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 30 пассажиров, никто из них не пострадал. После этого агентство ограничило срок действия сертификата авиакомпании.

Авиакомпания "Псковавиа" является главным оператором аэропорта Пскова, выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки. Самолеты компании совершают регулярные рейсы из Пскова в Москву и Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Апатиты, Брянск, Владимир, Курск, Котлас, а также из Архангельска в Ярославль.