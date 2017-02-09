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Решение МВФ по украинской программе ожидается "в ближайшие недели"

Экономика и бизнес
9 февраля, 18:42 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Официальный представитель фонда Джерри Райс заявил, что власти в Киеве "согласны с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы"
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Решение МВФ по завершению третьего обзора украинской антикрикризисной программы, необходимого для выделения очередного кредитного транша, ожидается "в ближайшие недели". Официальный представитель МВФ Джерри Райс подтвердил это, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС и других репортеров на регулярном брифинге для журналистов. Более конкретных сроков он не назвал.

На вопрос о том, что сдерживает завершение обзора и не связано ли это с возражениями украинских властей против повышения пенсионного возраста в стране, представитель Фонда ответил, что на самом деле власти в Киеве "согласны с необходимостью всеобъемлющей пенсионной реформы". По его словам, при этом рассматриваются "все варианты", включая и возможность "более продолжительной занятости и более позднего ухода на отдых".

Райс сообщил, что одновременно с завершением обзора предполагается представить Совету директоров МВФ отчет аппарата Фонда об очередном обзоре украинской экономики. Такие обзоры в МВФ полагается регулярно производить на основании четвертой статьи устава организации.

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