Народный банк Китая понизил курс юаня до 6,8819 за доллар

Народный банк Китая понизил курс юаня до 6,8819 за долларЭкономика и бизнес 10 февраля, 4:42
Фийон уступил лидерство в предвыборной гонке, но еще надеется сразиться с Марин Ле ПенМеждународная панорама 10 февраля, 4:29
Тибилов: Южная Осетия вернется к вопросу о возможном вхождении в состав РФ после выборовМеждународная панорама 10 февраля, 4:03
Футбольные сборные Аргентины и Бразилии сыграют товарищеский матч в АвстралииСпорт 10 февраля, 3:01
"Би-би-си": Нобелевский лауреат и изобретатель МРТ скончался в возрасте 83 летНаука 10 февраля, 2:55
СМИ: террористы объявили о начале новой кампании на северо-западе СирииМеждународная панорама 10 февраля, 2:47
В Голландии изъято сырье для производства одного миллиарда таблеток экстазиПроисшествия 10 февраля, 2:42
"Ъ": Володин назвал закон о декриминализации побоев "исправлением ошибки"Политика 10 февраля, 2:26
В США апелляционный суд оставил в силе вердикт, заблокировавший действие указа по миграцииМеждународная панорама 10 февраля, 2:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 109 базисных пунктов до отметки 6,8819 юаня за доллар.
Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.
По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.