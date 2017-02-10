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Народный банк Китая понизил курс юаня до 6,8819 за доллар

Экономика и бизнес
10 февраля, 4:42 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
С 2015 года национальная валюта Китая была девальвирована на 12,7%
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© AP Photo/Kin Cheung

ПЕКИН, 10 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Народный банк Китая (Центробанк) понизил в пятницу курс жэньминьби (официальное название юаня) к американской валюте на 109 базисных пунктов до отметки 6,8819 юаня за доллар.

Рост амплитуды колебаний стоимости юаня по отношению к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса этих валют. В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

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