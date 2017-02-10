Первый резидент свободного порта в Корсакове создаст рыбоперерабатывающий комплекс

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Компания "Южный терминал" подписала соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) и стала первым резидентом в свободном порту Владивосток (СПВ) в Корсакове. Инвестор планирует создать рыбный логистическо-перерабатывающий центр с общим объемом инвестиций 998 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба КРДВ.
"Общая площадь комплекса составит более 23 тыс. кв. м, на которой будут построены холодильные камеры для хранения рыбопродукции, приемно-сортировочный комплекс с помещениями для проведения аукционов и залами для демонстрации продукции, рыбоперерабатывающий цех и организованна контейнерная площадка. В рамках проекта резидент планирует реализовать проведение аукционных торгов в виде "рыбной биржи" и организовать демонстрационные площади рыбопродукции", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инвестиционный проект будет развернут на базе существующей портовой инфраструктуры. Его реализация позволит создать 197 рабочих мест в городе Корсаков Сахалинской области.
"Проект является первым шагом для формирования рыбного кластера с использованием современных технологических процессов на территории Сахалинской области", - поясняет генеральный директор ООО "Южный терминал" Арслан Висаидов.
В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 11 заявок на получение статуса резидента СПВ в Корсаковском городском округе Сахалинской области. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 11,9 млрд рублей.
Режим свободного порта сейчас действует в четырех дальневосточных регионах и распространен в том числе на Корсаковский городской округ Сахалинской области.